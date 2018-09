Açucena Patrícia morreu atropelada na madrugada deste sábado nas festas da Moita. Irmã de Yannick Djaló, a jovem promessa do atletismo era conhecida como uma menina determinada e bem disposta. Uma amiga e colega de treinos descreve-a como uma menina com um "riso contagiante" e cheia de "força".Aos 17 anos, a irmã mais nova do jogador conseguiu conquistar o coração de amigos e professores que nas redes sociais deixam mensagens de carinho e saudade.Leia toda a história no Correio da Manhã