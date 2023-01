Primeiras mulheres de jihadistas repatriadas já estão em Espanha

Yolanda Martínez e Luna Fernández estavam no campo de Al Roj, perto da fronteira da Síria com a Turquia. Estes campos têm como propósito manter as mulheres e as crianças de jihadistas presos ou mortos sob controlo policial por tempo indefinido.