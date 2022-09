Em 2021 estavam identificadas 16 mulheres de jihadistas portugueses e 27 menores com ligações a jihadistas portugueses em campos de detenção na Síria. França foi condenada a analisar os pedidos de repatriamento.

Governo em silêncio sobre mulheres e crianças com ligações a jihadistas portugueses

"Existem 16 mulheres de jihadistas portugueses e 27 menores com ligações a jihadistas portugueses que se encontram em campos de detenção na Síria", dava conta Helena Fazenda, secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, no Parlamento, em março de 2021. Um ano e meio depois, França foi condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH)por se negar a repatriar familiares de quatro jihadistas franceses detidos em prisões sírias. Quanto a esse mesmo repatriamento, Portugal diz que está atento "à situação", mas fica em silêncio sobre a situação das noivas dos jihadistas.