A novela orçamental: drama, acusações, conversas e acordos 

As medidas de apoio social apresentadas no OE2021 deixam grande parte da população de fora. Precisamos de discutir as condições concretas da sua aplicação; este não é um tempo para anúncios sem efeito real na vida das pessoas. Precisamos de um OE que não deixe ninguém para trás. — Catarina Martins (@catarina_mart) October 15, 2020

As duas últimas semanas foram de muita tensão, declarações de força e poucas reuniões. O grande trabalho de negociação à esquerda tinha começado a ser feito em julho e, este ano, num grau de detalhe superior ao que aconteceu no ano passado antes da aprovação do documento em Conselho de Ministros. Mas o drama atingiu picos ainda não experimentados precisamente desde que o OE entrou no Parlamento no dia 12.Só o anúncio de que o documento tinha sido aprovado no Governo para ser entregue no Parlamento caiu mal no BE. Catarina Martins foi logo na segunda-feira de manhã à Antena1 acusar António Costa de ter fechado as negociações de forma "unilateral" ao ter aprovado um documento quando, no entender dos bloquistas, a conversa ainda decorria."O BE não parou as negociações, não retira as propostas de cima da mesa e não fecha nenhuma porta. Mas com o que se conhece neste momento, não creio que haja condições para o Bloco de Esquerda viabilizar o Orçamento do Estado", disse a coordenadora bloquista aos microfones da rádio pública.No dia seguinte, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro explicava à, que se alguém tinha deixado o outro pendurado tinha sido o BE.Segundo explicou Duarte Cordeiro à, a troca de documentos de trabalho com os bloquistas foi interrompida um dia antes da aprovação do Orçamento em Conselho de Ministros. "Voltámos a responder sábado ao fim do dia, a explicar alguns dos pontos de diferença e a dar nota de alguns avanços", contava o governante, explicando ter deixado claro no e-mail enviado que o prazo se estava a esgotar e que "era preciso aprovar uma proposta" a tempo de a entregar na segunda-feira, para cumprir os prazos definidos."Nesse processo, explicámos que teríamos no domingo de aprovar uma lei e que na ausência de resposta teríamos de inscrever os avanços que estavam no nosso documento".Mas os avanços tinham sido considerados insuficientes pelos bloquistas e Mariana Mortágua já tinha dito que "as divergências que existem não são diferenças de detalhe mas de fundo na resposta à crise". Numa conferência de imprensa no Parlamento nessa terça-feira, Mortágua, voltou a identificar as quatro áreas que serviram de pilares para a negociação com o Governo: trabalho, saúde, apoios sociais e Novo Banco.A semana chegou ao fim sem nova reunião marcada entre BE e Governo apesar de ambos os lados se garantir a "porta aberta" para negociar. Mas com um esticar de corda claro do lado de parte a parte.Enquanto do lado do BE se ia insistindo nas razões para o voto contra num documento sem soluções que assegurem que não há mais dinheiro público no Novo Banco, sem garantias da proibição de despedimentos nas empresas com lucros ou do regresso às indemnizações por despedimento do Código de Trabalho pré-Troika e com avanços curtos nos apoios sociais e nas contratações na Saúde, o PS carregava nas tintas da dramatização.António Costa saiu de cena e foi o vice-presidente da bancada do PS, João Paulo Correia, quem veio endurecer o tom. Numa declaração aos jornalistas nos Passos Perdidos, acusou Catarina Martins de mentir. Usou a palavra "mentira" nada menos que oito vezes.Depois da entrevista em que Catarina Martins defendeu ao Observador a ideia de que o chumbo do Orçamento não deveria necessariamente levar a uma crise política ou a duodécimos, mas a um "outro" Orçamento, quem veio dar uma resposta (duríssima) foi a líder parlamentar socialista Ana Catarina Mendes. Dessa vez, a palavra repetida à exaustão foi "irresponsabilidade".Com um fim-de-semana pelo meio para alinhar pontos negociais, BE e PCP voltaram a São Bento para reunir com Costa na terça-feira à noite.Os bloquistas saíram da reunião de madrugada com a certeza de que o Novo Banco não constava nos "avanços" de que o líder parlamentar bloquista haveria de dar nota no Fórum TSF na quarta-feira de manhã. A conversa andou à volta de partir pedra no desenho de uma nova prestação social de apoio a quem perdeu rendimento na pandemia e das contratações para o SNS."O Governo assumiu que não tem abertura para nenhuma aproximação no que toca à matéria laboral, quer da proteção de despedimentos, quer nas alterações da lei do trabalho, de forma a dar resposta a esta precarização e desproteção dos trabalhadores", revelou Pedro Filipe Soares.O PCP também sinalizou "avanços", mas queixou-se de um "problema de confiança" num Governo que já acordou várias medidas à esquerda que nunca saíram do papel. "O voto a favor está mais distante do que as outras alternativas, avisava João Oliveira.Um discurso que não andou longe do do PEV, apesar de José Luís Ferreira se concentrar mais em medidas concretas - como a criação de um fundo de tesouraria para micro, pequenas e médias empresas - e João Oliveira insistir mais na "resposta global" que o documento tem de dar à crise provocada pela pandemia.Do lado PAN, a mensagem era a de Orçamento "sem ambição", mas em termos suaves o suficiente para manter à negociação a correr.Nessa mesma quarta-feira, o PSD juntou-se a CDS, IL e Chega num anúncio do chumbo. No encerramento das jornadas parlamentares do partido, Rui Rio cortou as asas à possibilidade de um entendimento com a "cigarra" socialista num momento de crise.Para Rio, o documento é curto na resposta que dá às empresas e na falta de estímulo à recuperação económica. Mas o argumento político para o chumbo do PSD foi dado pelo próprio primeiro-ministro quando ao Expresso anunciou que não contava com os sociais-democratas para a viabilização e nem fez qualquer aproximação negocial."Ora assim sendo, se o Orçamento é mau, se não combate o desemprego, se não apoia as empresas e até dificulta, se distribui o que tem e o que não tem, se não dá sinais à classe média, se tem défice de transparência, se pré-anuncia um orçamento retificativo por ter receita sobrestimada, se nada faz pela reforma da administração pública para combater o desperdício e ineficiência e se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, o PSD então só pode votar contra porque esse é que é o único voto coerente com aquilo que devemos fazer", afirmou Rui Rio.De terça a sexta-feira, não houve mais nenhum encontro entre o Governo e os parceiros à esquerda. E ao BE ainda nem tinha chegado informação mais detalhada que tinha sido pedida sobre a nova prestação social.Mas o PCP entendeu que já tinha na mão o suficiente para anunciar a abstenção. E antecipou-se ao BE - que deixou a decisão para a Mesa Nacional de domingo."A decisão do PCP se abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado é assumida com a perspetiva de que esse debate mais amplo ainda possa ocorrer e do PS avançar nesse sentido", anunciou João Oliveira numa conferência de imprensa no Parlamento, pondo "do lado do Governo e do PS" o ónus de conseguir alterações que possam fazer o PCP ajudar a viabilizar o Orçamento na votação final global.Mesmo com quase uma semana até à votação na generalidade, os comunistas deram por encerrada esta fase e querem agora que a especialidade sirva para garantir uma "resposta global" à crise.O líder parlamentar comunista frisou que "não são duas ou três medidas" que vão garantir o sentido de voto do partido na votação que conta. O anúncio serve como aviso e o tom pretende deixar claro que o partido quer evitar a ideia de que está no bolso do PS.No PAN, ainda se aguarda pela reunião da Comissão Política Nacional, que ainda não tem data e até pode ser só virtual, para se anunciar o sentido de voto.No PEV o anúncio será feito na segunda-feira depois de analisadas as respostas às propostas concretas feitas na última reunião e que devem chegar por mail esta sexta-feira.