O Parlamento aprovou esta sexta-feira o uso obrigatório de máscara na rua em zonas onde haja muita concentração de pessoas. A medida é válida durante 70 dias e aplica-se a quem tiver dez ou mais anos de idade a usar máscara sempre que o distanciamento físico não possa ser garantido."Devia ter acontecido há muito mais tempo, há mais de seis meses", defendeu à Reuters o taxista António José, de 68 anos. "Não é demasiado tarde."Ulrich, de 28 anos, é belga e vive em Portugal. "É bom seguir as pegadas de outros países na Europa para tentar matar este vírus", afirmou.Outras pessoas não se mostraram tão convencidas que a regra seja seguida e consideram que usar máscara no interior de estabelecimentos é suficiente."As pessoas querem mostrar as caras, querem respirar", defendeu Francisco, de 38 anos, um imigrante da Venezuela que vive em Portugal há mais de uma década.Quem não cumprir a lei arrisca-se a pagar uma multa entre 100 e 500 euros.