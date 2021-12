A longa check list de Rui Rio até chegar às eleições

Rio ganhou, mas ainda terá de conquistar os órgãos do partido no Congresso. Sem a maioria dos delegados, a tarefa não será fácil. Pelo meio, ainda tem de fazer listas de deputados e isso deixa o PSD nervoso. Haverá purgas ou união?

Dois dias depois de ganhar as eleições, o núcleo duro de Rui Rio já começava a desenhar a estratégia para as próximas semanas. O calendário é apertado e exige organização. Até dia 30, as distritais vão enviar à direção os nomes para candidatos a deputados e no dia 7 Rio já terá listas fechadas para levar a votos no Conselho Nacional. Pelo meio, há uma estratégia de campanha para montar e um programa eleitoral para fazer.



Rio pode inovar na forma de fazer campanha. Os resultados conseguidos com uma campanha interna que apostou tudo nos contactos diretos através de call centers e WhatsApp fazem a direção de Rui Rio querer testar novas fórmulas.



A campanha 2.0

"O que aconteceu nas diretas foi um sinal de que já não há campanhas como antigamente", diz à SÁBADO um dos homens próximos de Rio, explicando que "como Rio já é muito conhecido" a forma de chegar aos eleitores pode fugir aos esquemas habituais de arruadas e comícios, que cada vez atraem menos pessoas. Como é que isso será feito em concreto, está a ser estudado. Até porque não será possível ser tão eficaz no contacto direto numa campanha nacional como foi nas diretas onde o universo era de apenas cerca de 40 mil eleitores. "Vai ter de haver momentos de interação com o povo, mas vamos tentar fazer algo diferente", diz-se na direção.