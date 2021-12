Rio limpa listas às legislativas. “Não vai ficar um crítico para contar a história”

Quando o mail do PSD chegou às redações com os nomes escolhidos por Rui Rio para encabeçar as listas às legislativas, muitos dos dirigentes das estruturas não faziam ideia de quem tinham sido os escolhidos. Alguns souberam pela SÁBADO. Outros dizem que Rio está a dar sinais de que fará uma limpeza grande nas listas que levará esta noite ao Conselho Nacional. Mas todos asseguram que "não há oposição organizada" ao líder, que deve ver as suas escolhas aprovadas esta terça-feira em Évora.



"Quem é?", começou por perguntar Ângelo Pereira, o líder da distrital de Lisboa, quando a SÁBADO procurava ter uma reação à escolha de Ricardo Batista Leite, um nome que não constava das indicações feitas pela estrutura, mas que era muito provável que fosse incluído por Rui Rio.



"Não sabia. Nem disso fui informado. Agradeço à SÁBADO ter-me informado. É um excelente nome, teve um combate difícil em Sintra com um bom resultado e é um quadro de referência no partido", comentou Ângelo Pereira, sem qualquer informação sobre se os nomes que indicou vão ou não ser aprovados.



De resto, não foi o único a ser apanhado desprevenido. Outros dirigentes distritais não alinhados com Rio, que não quiseram ser identificados, também asseguraram à SÁBADO não terem sido informados das escolhas antes de elas serem oficialmente anunciadas à imprensa.