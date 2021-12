PSD: Como Santana se transformou no assunto do Congresso

A história foi avançada pela CNN Portugal, logo depois do almoço: Pedro Santana Lopes estava a ponderar vir ao Congresso do PSD, em Santa Maria da Feira. A notícia fez vários sociais-democratas debaterem se os estatutos permitiriam ou não ao antigo primeiro-ministro discursar no conclave. É que, se Santana Lopes poderia estar presente como ex-presidente do partido, já não é militante. Ou seja, segundo as regras, só poderia discursar no palco se fosse convidado pela direção.



A confirmação por fontes da direção de Rui Rio de que Pedro Santana Lopes tinha mesmo sido convidado a vir a Santa Maria da Feira deu alento à tese de que o antigo enfant terrible ia mesmo falar aos congressistas.



O silêncio do presidente da Câmara da Figueira da Foz deu ainda mais gás às especulações. Durante toda a tarde e apesar das múltiplas insistências dos jornalistas, Santana Lopes nunca atendeu o telefone.