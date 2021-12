É oficial: Marcelo dissolve Parlamento e marca eleições antecipadas

O Presidente da República assinou este domingo o decreto que procede à dissolução do Parlamento. Tal como já tinha sido anunciado, as eleições antecipadas estão marcadas para 30 de janeiro.

Marcelo Rebelo de Sousa assinou este domingo o decreto que coloca fim ao atual Parlamento e convoca eleições antecipadas para 30 de janeiro do próximo ano, tal como já tinha sido, aliás, anunciado no início de novembro. Esta informação foi adiantada através de uma nota publicada no site da Presidência da República.







Tendo em conta o cenário atual, passará a funcionar a Comissão Permanente da Assembleia da República até às próximas eleições. Desta comissão fazem parte o presidente da Assembleia da República, os vice-presidentes e os deputados dos partidos, de acordo com a sua representatividade.Este domingo era o último dia que o Presidente da República tinha para dissolver o Parlamento e convocar novas eleições.