Rui Rio: 'Eu vou ganhar' as legislativas

"Esta eleição antes de ser a nossa vitória, é a vitória de base dos militantes do PSD", afirmou o presidente reeleito do PSD, agradecendo a participação nas diretas.

Rui Rio já fez o discurso de vitória nas eleições diretas do PSD. O presidente reeleito do PSD agradeceu aos militantes a participação nas eleições e deixou a promessa de ganhar as legislativas.







JOSÉ COELHO/LUSA

"Eu vou ganhar", disse. "Temos de ganhar as eleições legislativas para que possamos ter melhores empresas, para termos um País onde os jovens não têm de emigrar e com um Governo que olhe e modernize os serviços públicos, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde", adiantou, frisando que a vitória só faz sentido "se for para construir um Portugal melhor"."Este grau de participação engrandece o PSD. Esta eleição antes de ser a nossa vitória, é a vitória de base dos militantes do PSD", afirmou.Rui Rio quis ainda "agradecer aos que votaram em mim e aqueles que trabalharam por esta candidatura porque eu não prometi nada a ninguém. Não sou ingrato".