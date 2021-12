Bloco Central. Como PS e PSD se entenderam tão bem durante dois anos

O fim: o cheiro amargo das flores



"Cheguei a casa do Santana Maia, vindo do congresso do PSD, e liguei logo ao Soares. Disse-lhe: ‘Isto correu tudo ao contrário, ganhou um tipo chamado Cavaco Silva"’, recorda António Campos, então secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Em casa do governador civil de Coimbra, contava a Mário Soares, líder do PS e do governo, o desfecho do congresso do parceiro no Bloco Central. "Não esperávamos aquilo, estávamos descansados, o Soares tinha jantado com o João Salgueiro nas vésperas do congresso" - até tinham discutido uma remodelação. Mas o candidato à sucessão de Mota Pinto, que morrera com um aneurisma a 7 de maio, perdeu o congresso. "O Soares reagiu dizendo ‘eu não conheço esse tipo’." O tipo fora o candidato, no congresso, contra o Bloco Central, e estava a anos-luz da relação quase fraternal que o unira a Mota Pinto. Com o tipo, o Bloco Central ainda teve direito a velório com flores. Soares não hesitou em encerrar o ciclo, assegura Campos. "Ainda o recebemos uma vez na sede do partido, na Rua da Emenda, mas era para arrumar. Enchi-lhe aquilo tudo de cravos vermelhos, a escadaria toda. E até a mesa do Soares", ri-se. "Foi uma provocação." O encontro durou pouco, o governo também.



O início: o doce sabor da confiança



Quando Carlos Mota Pinto regressou do almoço em casa de Daniel Proença de Carvalho, no início de 1983, no Estoril, onde estivera com Soares, passou na sede do partido na Rua Buenos Aires para falar com Ângelo Correia: "O acordo está feito", atestou. Ângelo Correia resistiu: "Mas como ‘está feito’, se boa parte do partido é contra?" Ele próprio o era, "pelo menos emocionalmente, mas a questão é que racionalmente, que alternativa é que o País tinha?" O contexto, recorda, era este: "Desvalorização do escudo, segunda intervenção do FMI, limitações cambiais, aumento de impostos, alta do petróleo, dificuldades na balança de pagamentos, e o Estado já a usar as empresas públicas, como a EDP, para conseguir ir buscar moeda externa." Ângelo Correia foi um dos negociadores do acordo, pelo PSD (com Eurico de Melo, Amândio de Azevedo e Vítor Crespo). Andara "uns meses" a viajar até Coimbra para convencer Mota Pinto a admitir liderar o PSD. E só há duas razões para um Bloco Central, aponta. Ou a emergência nacional de 1983, ou "a necessidade imperiosa de reformas fundamentais - mas isso só se houvesse igualmente vontade de reformar do lado de lá".



Mas além do contexto, contou a relação de confiança entre Soares e Mota Pinto. "Mesmo antes do 25 de Abril, Mota Pinto era de certa forma um dos nossos", descreve António Campos. "Em Coimbra, quer ele quer o Barbosa de Melo eram pessoas que se relacionavam comigo e com o António Arnaut, ele sempre fora um social-democrata. Depois afastaram-se, mas esse lastro ficou."