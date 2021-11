Rio ganhou, Rangel perdeu: o que aconteceu?

"O que aconteceu?", foi a pergunta mais repetida ao longo de uma noite, que foi curta. As urnas fecharam às 20h00 e pouco antes das 21h30 já o assessor de Paulo Rangel descia ao piso inferior do Hotel Sana Malhoa, em Lisboa, para assumir aos jornalistas a derrota.



A vitória de Rui Rio não foi folgada. Cerca de mil votos o separam de Rangel. Mas, como notou Pedro Pinto, este resultado de Rio nas diretas "não é muito diferente dos resultados anteriores".



Se matematicamente isso é certo, a verdade é que desta vez Rangel tinha consigo a máquina partidária em peso, chegando mesmo a conquistar o apoio de distritais e concelhias que tinham estado sempre com Rio. Contando as espingardas do aparelho, a vitória de Rangel parecia certa.



A máquina que encravou