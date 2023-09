Carlos Moedas encabeça uma lista de delegados ao Congresso do PSD de novembro, mas Luís Newton diz que “é uma lista de apoiantes de Luís Montenegro”.

Carlos Moedas encabeça uma lista de delegados ao Congresso do PSD, marcado para 25 de novembro, sem disputa de liderança à vista, será mais um momento de protagonismo para Moedas. Mas o líder do PSD Lisboa, Luís Newton, garante que está errado quem vir nisto mais uma forma de afirmação de Carlos Moedas a pensar na liderança do partido.