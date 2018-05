Líder do PSD declarou-se a favor da despenalização da eutanásia. Mas a bancada do PSD foi decisiva para o seu chumbo.



Rui Rio foi taxativo na defesa da despenalização da eutanásia. Chamou-lhe mesmo "imperativo de Estado". Mas acabou por ser o PSD a peça-chave para o seu chumbo. O que é que aconteceu, afinal?



Rio deixou clara a sua posição pessoal, mas não deu quaisquer instruções políticas sobre o tema.



No entender do líder social-democrata, esta era uma matéria de consciência pessoal, pelo que além de dar liberdade de voto à bancada não deu orientações aos deputados. Mais: nem sequer fez um debate interno sobre o tema.



A única vez que houve um debate sobre o tema com a participação do PSD foi há quase dois anos no Parlamento, ainda com Luís Montenegro como líder parlamentar.



Desde aí, o tema voltou a ser abordado na reunião da bancada que discutiu os projectos do PS, BE, PEV e PAN. Mas a discussão não foi além de algumas trocas de impressões sobre o assunto.



Apesar disso, havia oito deputados que se tinham manifestado favoráveis à despenalização.



Só que esses parlamentares acabaram por ajudar ao chumbo dos projectos. Como? Não votando em bloco os quatro, mas tendo sentidos de voto diferentes para cada um deles. Dessa forma, ajudaram a impedir uma maioria que poderia ter viabilizado os quatro diplomas na generalidade.



Além disso, um destes deputados, Rui Silva, esteve ausente da votação por estar fora do país, e Pedro Pinto absteve-se em relação aos quatro projectos.



Como é que isso aconteceu? Fontes sociais-democratas ouvidas pela SÁBADO têm uma explicação: os deputados perceberam que o voto favorável não tinha apoio entre as bases sociais-democratas.



As posições públicas de Cavaco Silva e Passos Coelho em defesa do "contra" foram importantes. Mas não só.



Ainda na sexta-feira houve reuniões de distritais nas quais a eutanásia não estava na agenda, mas que acabaram por se centrar nessa discussão. Foi aí que muitos se aperceberam da falta de apoio que a despenalização teria junto das bases do partido.



Essa constatação levou alguns sociais-democratas a perceber que o CDS poderia capitalizar politicamente o facto de o PSD ajudar a aprovar a eutanásia.



O facto de se perceber que a votação ia ser tão renhida que um único voto poderia fazer a diferença fez o resto: ninguém quis ficar com o ónus de ser o voto do desempate numa matéria que não fazia parte do programa eleitoral do PSD (como não fazia se nenhum partido).



É por isso que esta derrota do que Rio dizia ser "um imperativo de Estado" pode, afinal, ser uma vitória para o líder do PSD. Porquê? Porque se isso não tivesse acontecido, o CDS poderia capitalizar junto de quem está contra a despenalização da eutanásia e não compreenderia a posição social-democrata.