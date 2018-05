Eutanásia: Risos e abraços à direita

"Parabéns" foi a palavra mais repetida junto à porta da sala do grupo do CDS. Isabel Galriça Neto estava tão emocionada que as lágrimas lhe vieram aos olhos. Lágrimas de alegria partilhadas em abraços.

Assunção Cristas também não escondia a satisfação e distribuía abraços pelos deputados do seu grupo.

No meio da animação, ouviu-se até um "viva Portugal".