Num programa da TSF, o ex-presidente da bancada parlamentar social-democrata acusou Rui Rio de ter feito "pressão directa sobre deputados do PSD" relativamente ao sentido de voto nos projectos de despenalização da morte medicamente assistida.

No programa da TSF Almoços Grátis desta quarta-feira, Luís Montenegro acusou Rui Rio de ter pressionado deputados do PSD para que votassem a favor da despenalização da eutanásia. O presidente do PSD "acusou não sei exactamente quem de estar a pressionar os deputados do PSD, com isso estando ele próprio a fazer uma pressão directa sobre os seus deputados para seguirem a posição dele", acusou o ex-deputado social-democrata.

Montenegro revela que preferiu ficar "calado" até que fosse realizada a votação dos projectos de despenalização da morte medicamente assistida, o que aconteceu esta terça-feira com o chumbo de todas as propostas apresentadas.



A votação mais renhida aconteceu na proposta do PS, com 115 votos contra, 110 a favor e quatro abstenções de deputados do PSD. Houve ainda quatro deputados sociais-democratas a votar a favor da despenalização da eutanásia. Também Rui Rio se pronunciou publicamente a favor da despenalização,



Agora que já foram votadas as propostas, Luís Montenegro faz questão de mostrar a sua "indignação com a forma desajeitada, desastrada, como o líder do PSD enfrentou o debate nos últimos dias". Montenegro não critica o facto de Rio ser a favor da eutanásia mas a seguinte afirmação do presidente do PSD: "ouvir Rui Rio dizer que estava a fazer um enorme esforço para não impor a disciplina de voto é para a nossa história um atentado".



Apontado como provável candidato à sucessão de Rio na liderança social-democrata, Montenegro afiança que não pretende "fazer oposição interna" ao actual líder e elogia a posição assumida pelo actual líder da bancada do PSD, Fernando Negrão, que "fez uma exposição brilhante em contraponto com Rui Rio".