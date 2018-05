Mudanças no PSD decisivas para chumbar eutanásia

Havia oito deputados do PSD que tinham anunciado que estavam a favor da despenalização da eutanásia. Mas a votação não comprovou isso.

As horas que antecederam a votação dos projectos de PS, BE, PEV e PAN foram de grandes movimentações dentro do PSD. Ainda a votação não tinha começado e já havia sociais-democratas que admitiam estar com dúvidas em relação aos projectos, apesar de serem favoráveis à despenalização da eutanásia.

Pedro Pinto foi um desses deputados e acabou por se abster em relação a todos os projectos. "A votação é demasiado renhida. Não posso ser responsável pela aprovação quando o que pode estar em causa é um voto. Não faz sentido", explicou à SÁBADO.

No entanto, o que aconteceu foi que a maioria dos que tinham anunciado ser favoráveis à eutanásia só viabilizaram um ou dois dos projectos de forma desencontrada. Esta forma de votação impediu que um dos projectos tivesse maioria.

Margarida Balseiro Lopes votou a favor do PS e contra os outros. Cristóvão Norte a favor do PAN e contra os outros. Duarte Marques a favor de BE e PEV e absteve-se nos outros.

Paula Teixeira da Cruz e Teresa Leal Coelho foram as únicas que votaram favoravelmente os quatro projectos.

A despenalização foi chumbada. O projecto do PS com 115 votos contra, 110 a favor e 4 abstenções. O do BE com 117 contra, 104 a favor e oito abstenções. O do PEV com 117 contra, 104 a favor e oito abstenções. O do PAN com 116 contra, 102 a favor e 11 abstenções.