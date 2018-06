Não foi a autora da polémica frase mas a sua fotografia tornou-se viral nas redes sociais. Vera Guedes de Sousa, estudante de Medicina, segurou o cartaz "Por favor não matem os velhinhos" durante a manifestação contra a despenalização da eutanásia, no dia 29 de Maio - o mesmo dia em em que a Assembleia da República chumbou os quatro projectos de lei que procuravam despenalizar a morte medicamente assistida.Fotografias do cartaz espalharam-se pelas redes sociais, chegando ao ponto em que a jovem que o segura sentiu necessidade de se defender. "Até hoje evitei responder à polémica do cartaz "Por favor não matem os velhinhos", que segurei na manifestação a favor da vida. Neste momento, no entanto, sinto a necessidade de defender "este cartaz" - mesmo com o risco de me sujeitar a mais criticas e assédio. Prefiro ser criticada por aquilo que realmente sou e acredito e não pela imagem totalmente distorcida e ridícula que alguns procuraram criar", começou por escrever Vera Guedes de Sousa num texto partilhado através do Facebook.

Esta publicação conta já com mais de 3.500 gostos e quase 900 partilhas.



"Como é evidente ninguém associa a eutanásia à 'abertura da época de caça aos velhinhos', como ouvi há dias na televisão. Não sendo eu a autora do cartaz, sei que o mesmo pretendeu sensibilizar as pessoas para a vulnerabilidade dos idosos caso a eutanásia venha a ser legalizada e promovida pelo Estado. A sua condição mais frágil e débil, possíveis fracos recursos económicos e falta de acesso a cuidados paliativos torna-las-á mais susceptíveis para pedir a morte caso esta opção seja legitimada pela Sociedade e facultada pelos serviços do Estado. Este é o verdadeiro significado do cartaz", defendeu a jovem.

A estudante diz-se triste por se deparar com a possibilidade de que a profissão que "sonha" vir a exercer "possa ter no futuro uma função acrescida: o poder legal para matar".