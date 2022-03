Oito mortos em ataque a centro comercial em Kiev. Mariupol não se rende

Mariupol não se rende, garante Ucrânia

Bom dia.



Chegámos ao 26.º dia de guerra na Ucrânia, dia em que termina um prazo estipulado por Moscovo para que a cidade de Mariupol se rendesse. No domingo, a Rússia indicou que quem depusesse as armas iria sair de Mariupol de forma segura. A Ucrânia frisa que a rendição está fora de questão. "Abram só um corredor humanitário", pediu a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.



Esta noite, pelo menos seis pessoas morreram depois de um centro comercial em Kiev ter sido atingido pelos ataques russos. O fogo deflagrou em várias residências e andares do edifício.



De acordo com o Ministério da Defesa britâmnico, os avanços russos pararam. "Apesar da contínua falta de progresso, Kiev continua a ser o objetivo principal da Rússia e poderão dar prioridade ao cerco da cidade nas próximas semanas."



Volodymyr Zelensky deu uma entrevista à CNN no domingo em que diz estar "pronto para negociar" com o presidente russo Vladimir Putin, mas caso as conversações falhem, "isso significaria que isto é uma III Guerra Mundial".