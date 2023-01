Zelensky soube do envio dos tanques durante uma entrevista e passou a noite sob ataque

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, tomou conhecimento de que a Alemanha tinha aprovado o envio dos tão pedidos tanques Leopard 2 enquanto estava a ser entrevistado. O momento em que soube da aprovação foi captado em vídeo.





Na quarta-feira, Olaf Scholz, aprovou o envio de tanques para a frente de batalha. Enquanto o chanceler alemão estava a fazer o anúncio Zelensky encontrava-se numa entrevista com Kay Burley, da Sky News. Durante a mesma, a jornalista disse-lhe: "Os tanques da Europa estão a vir, deve estar aliviado." O líder ucraniano respondeu: "Ainda não".No entanto, de seguida, Zelensky foi interrompido por um porta-voz que lhe fez chegar a nova informação. Zelensky partilhou ainda que tinha "uma chamada marcada" com o chanceler alemão para quando a entrevista acabasse e admitiu estar muito feliz com a decisão. Zelensky referiu ainda que se encontra "muito agradecido ao mundo pelo apoio que tem sido dado à Ucrânia".Após o anúncio alemão, também Joe Biden confirmou que os Estados Unidos vão enviar tanques M1 Abrams para Kiev Ainda durante quarta-feira, 25, o Kremlin considerou o envio dos tanques como um "envolvimento direto" do Ocidente na guerra, deixando adivinhar a escalada dos ataques que se verificou durante a noite.Desde o início da madrugada de quinta-feira que a Ucrânia está a ser atacada por mísseis russos, afirmou o porta-voz da Força Aérea. Segundo Iouri Ignat, "seis mísseis Tu-95 foram disparados da região russa de Murmansk". O porta-voz referiu ainda que é esperado que este seja um ataque com um total de trinta mísseis.Foram registadas várias explosões e as defesas antiaéreas foram ativadas em algumas regiões do país.Em Kiev, já foram neutralizados cerca de 15 mísseis, mas uma pessoa morreu e duas ficaram feridas devido ao ataque. O presidente da autarquia, Vitali Klitschko, referiu que o incidente ocorreu no bairro de Goosiivsky, no sul da cidade.Em Odessa, também duas centrais elétricas foram atingidas, avançou o chefe da Administração Militar local através de um comunicado. O ataque não fez feridos.