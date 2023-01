Estados Unidos e Alemanha vão enviar tanques para a Ucrânia

Depois de meses de indecisão, os Estados Unidos e a Alemanha decidiram que vão enviar tanques para a Ucrânia. O anúncio oficial deve ser feito esta quarta-feira.







A administração de Joe Biden deverá enviar pelo menos 30 tanques M1 Abrams, o que já foi considerado pelo embaixador da Rússia nos Estados Unidos como "outra provocação flagrante".Já o chanceler alemão, Olaf Scholz, deverá dirigir-se ao parlamento alemão na manhã desta quarta-feira e anunciar o envio de pelo menos 14 tanques Leopard 2 . Durante os últimos dias de impasse sobre esta decisão, o porta-voz do Kremlin já tinha afirmado que o possível envio dos tanques "não trará nada de bom" e vai constituir uma "marca duradoura" nas relações bilaterais entre Berlim e a Rússia. Garantindo ainda que "quem vai sofrer é o povo ucraniano" Zelensky e as autoridades militares ucranianas têm afirmado que precisam urgentemente de mais armas pesadas e pediram em específico estes tanques de batalha, considerando-os um apoio fundamental para recuperarem o território ucraniano que atualmente se encontra ocupado por forças russas.No entanto, até agora tanto a Alemanha como os Estados Unidos tinham resistido à pressão externa para autorizarem o envio. A Alemanha temia que essa ação levasse à escalada do conflito e deixasse a NATO em guerra com a Rússia e os Estados Unidos referiram várias vezes que os M1 Abrams precisavam de muita manutenção e militares altamente treinados.Apesar dos meios de comunicação norte-americanos afirmarem que o envio vai ser anunciado esta quarta-feira ainda não está claro quando é que os tanques vão estar disponíveis na frente de batalha, uma vez que o transporte pode levar meses. Polónia foi um dos países europeus que mais pressão fez que para os Leopard 2 sejam enviados para a Ucrânia. Existem 16 países europeus que detém Leopard 2 mas aguardam a autorização da Alemanha para a reexportação, na terça-feira já foi enviada uma autorização especial à Polónia para que esta possa enviar os seus tanques para a Ucrânia.Mesmo que estes 16 países europeus e os EUA enviem os seus tanques é pouco provável que a Ucrânia consiga obter os 300 que já considerou que necessitava para conseguir vencer a guerraTanto os M1 Abrams como os Leopard 2 são considerados superiores aos equivalentes da era soviética, como o T-72, que a Ucrânia e a Rússia dispõem.