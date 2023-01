Alemão detido por suspeita de espiar para a Rússia

Um cidadão alemão foi preso no aeroporto de Munique, Alemanha, por suspeitas de traição. O suspeito em causa é acusado de conspirar com um funcionário dos serviços secretos russos para fornecer informações ao país.





O homem foi identificado como Arthur E. e, segundo as informações disponibilizadas pela procuradoria-geral alemã, foi preso no domingo, 22, quando voltava para a Alemanha vindo dos Estados Unidos.Também foi divulgado o nome do funcionário dos serviços de inteligência alemã (BND) com quem alegadamente conspirava. Trata-se de Carsten L., que foi preso em dezembro de 2022 por suspeitas de espionagem também para os russos.As autoridades locais acreditam que Arthur E. seria a peça do esquema que transmitia aos serviços de inteligência russos as informações que conseguia obter através de Carsten L..Arthur E. já foi ouvido por um juiz do principal tribunal criminal da Alemanha na segunda-feira e até ao momento encontra-se detido sob custódia policial.Esta investigação foi levada a cago por uma colaboração entre os serviços de inteligência alemã e o FBI.As autoridades alemãs têm alertado os seus parceiros europeus sobre o provável aumento da espionagem russa, dado ao aumento das tensões entre o Kremlin e o Ocidente devido à invasão russa na Ucrânia.