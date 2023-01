Estados Unidos vão enviar 31 tanques Abrams para a Ucrânia

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os Estados Unidos vão enviar 31 tanques M1 Abrams para a Ucrânia, anunciou esta quarta-feira o presidente norte-americano, Joe Biden. Tanques devem chegar à Europa nos próximos meses.







REUTERS/Kevin Lamarque

"Os tanques são uma prova de compromisso: a Europa e os Estados Unidos estão unidos na ajuda à Ucrânia. Putin estava errado, estamos todos unidos", afirmou o presidente.O envio dos carros blindados será acompanhado de outras medidas, como o treino das tropas ucranianas, com o objetivo de "melhorar a sua capacidade de manobra em campo aberto" e as suas capacidades militares a longo prazo, segundo o chefe de Estado norte-americano.O anúncio acontece no mesmo dia em que a Alemanha informou ter autorizado o envio de tanques Leopard 2, de fabrico alemão, para Kiev. "Estou grato por Olaf Scholz enviar tanques Leopard", destacou Biden. O presidente norte-americano confirmou ter mantido conversas ao longo deste mês com o chanceler alemão para coordenarem o envio de paoios para a Ucrânia.