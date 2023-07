Detidas 1.300 pessoas em França durante os protestos

Foram detidas 1.300 pessoas esta madrugada em França, revelou o ministro do interior francês.







REUTERS/Stephanie Lecocq

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Os protestos desencadeados no início da semana, após a morte, abatido a tiro pela polícia, de um jovem de 17 anos que não respeitou uma "operação stop", têm vindo a reduzir a intensidade, segundo as autoridades francesas, apesar da noite de sexta-feira para sábadao tenha registado o maior número de denteções desde o início das manifestações.Segundo o Ministério do Interior, "79 polícias e gendarmes ficaram feridos", mais de 1.300 veículos foram incendiados, 234 edifícios foram queimados ou danificados e mais de 2.500 incêndios foram registados na via pública. Foi mobilizada uma força policial de cerca de 45 mil efetivos.Marselha, a segunda maior cidade do sul de França, teve uma noite agitada, o que levou o Ministro do Interior francês, Gérard Darmanin, a enviar reforços para a cidade. Grande parte dos manifestantes são jovens que usam máscaras.Na manhã deste sábado, o número de pessoas detidas rondava o milhar, mais do que nas noites anteriores, quando a polícia deteve cerca de 900 pessoas. Para as ruas foram também enviados veículos blindados ligeiros da ‘gendarmeria’ para tentar reduzir a tensão em relação à noite anterior, em que 492 edifícios foram alvo de ataques, 2000 veículos foram queimados e dezenas de lojas saqueadas.Em Lyon e Grenoble (centro-leste da França), os confrontos estenderam-se pela noite dentro entre bandos de jovens, muitas vezes encapuzados, que andavam a correr ou de trotineta e confrontaram a polícia, que respondeu com granadas de gás lacrimogéneo."Sábado, 1 de julho, será um dia de luto para a família de Nahel", escreveram os advogados da família, apelando aos meios de comunicação social para que não participem na cerimónia, "a fim de dar à família enlutada a privacidade e o respeito de que necessita".