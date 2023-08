Detida suspeita de conspirar com a Rússia atentado a Zelensky

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O serviço de segurança ucraniano (SBU) garante ter impedido uma conspiração para assassinar o presidente Volodymyr Zelensky. Uma mulher já foi detida por suspeitas de se encontrar a recolher informações sobre a visita do presidente ucraniano à região de Mykolaiv, no sul do país.







Segundo o SBU a Rússia estava a planear um grande ataque aéreo para o momento em que Volodymyr Zelensky estivesse na cidade.A mulher detida não foi identificada e é acusada de ter ajudado a Rússia a preparar um "ataque aéreo maciço na região de Mykolaiv", apesar de tentar "estabelecer a hora e a lista de locais onde a rota do chefe de estado iria passar os agentes conseguiram identificar as "atividades subversiva da suspeita". Outro dos objetivos da suspeita seria a obtenção de informações sobre a localização de sistemas de guerra eletrónica e armazéns com munições.Ainda não foi possível identificar quem recebia as informações transmitidas pela suspeita, dentro dos serviços secretos russos, mas o SBU garantiu que vai continuar a analisar os movimentos da mulher.Agora a suspeita deve enfrentar uma acusação de divulgação não autorizada de informações sobre movimentos de armas e tropas, o que pode levar a uma condenação de até 12 anos.No seu canal de Telegram Zelensky parabenizou o serviço de segurança da Ucrânia pela sua "luta contra os traidores".Ainda no início da guerra, em fevereiro de 2022, o presidente ucraniano já tinha afirmado que sabia que Putin o queria ver morto e que tinham sido enviados para o país invadido mais de 400 mercenários do grupo Wagner para matar Volodymyr Zelensky, numa "estratégia de decapitação".Já em março do ano passado os assessores do presidente ucraniano confirmaram que Zelensky tinha sofrido três tentativas de assassinato em apenas uma semana e desde então já foram noticiadas outras dezenas.