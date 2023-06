Bolsonaro: 'Levei uma facada nas costas com a inelegibilidade'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro considerou esta sexta-feira ter levado "uma facada nas costas" depois de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o ter condenado à inelegibilidade para cargos políticos até 2030. "Tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo, levei uma facada na barriga. Hoje levei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político", afirmou.







Aos jornalistas, disse que "não está morto" e que foi alvo da que acredita "ter sido a primeira condenação por abuso de poder político". Segundo o site G1, o ex-presidente brasileiro garantiu que respeitou a Constituição enquanto esteve no poder "muitas vezes a contra gosto".Agora, admite recorrer da decisão do TSE. "Meu recurso é no Supremo Tribunal Federal, né?", continuou.Bolsonaro já afirmou antes que apoiaria a mulher, Michelle, como candidata à presidência do Brasil em 2026. Esta sexta-feira, a ex-primeira-dama brasileira escreveu no Instagram, depois da decisão da inelegibilidade: Eu continuo confiando, acreditando e ao seu lado, meu amor. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! 'Nosso sonho segue mais vivo do que nunca.' JB. Estou às suas ordens, meu CAPITÃO."Jair Bolsonaro foi considerado inelegível até 2030 devido às alegações de fraude nas últimas eleições presidenciais brasileiras. Bolsonaro chegou a convocar embaixadores para criticar o voto eletrónico.