Tudo começou há quatro meses. A 31 de dezembro de 2019, o gabinete chinês da Organização Mundial de Saúde (OMS) informava o mundo sobre a existência de 27 casos de pneumonia de origem desconhecida detetados na cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei. Entramos no mês de maio e a pandemia da Covid-19 já matou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo e já deixou mais de 3 milhões infetadas. Eis como o número de casos evoluiu.

O primeiro caso do novo coronavírus registado fora da China aconteceu apenas duas semanas depois, a 13 de janeiro, na Tailândia. A primeira morte na China tinha sido registada dois dias antes. No final desse mês de janeiro, a OMS declarou o surto como uma emergência de saúde pública internacional: eram já 22 os países com casos confirmados e a China somava já quase 10 mil casos.



Veja como evoluiu a Covid-19 ao longo dos últimos quatro meses através deste gráfico.

O mês de fevereiro foi de alerta para todo o mundo: Coreia do Sul, Itália e Irão apresentaram os seus próprios surtos da Covid-19, que só recebeu esse nome da OMS no dia 11 de fevereiro – até então, a doença era chamada de 2019-nCoV.

No final do segundo mês da doença, a China tinha ultrapassa os 80 mil casos de Covid-19, enquanto o vírus começava a crescer na Coreia do Sul (com quatro mil casos) e Itália (quase dois mil).

No início do mês de março, Portugal confirmou os seus primeiros dois casos. Em meados de março, países como EUA, Espanha, Alemanha e França começaram a subir exponencialmente no número de infetados e Portugal registou a primeira morte pelo novo coronavírus. A 27 de março, Itália ultrapassou a China como o país com mais doentes da Covid-19, apenas para ver os Estados Unidos ocuparem o seu lugar na estatística e explodirem no número de casos confirmados.

Em Portugal, março foi sinónimo de estado de emergência, com confinamentos e restrições. No final do mês, Portugal tinha cerca de 7.500 casos e era o 15.º com mais infetados em todo o mundo.

No início do mês seguinte, os EUA chegavam aos 200 mil infetados. Duas semanas depois, já tinham superado os 600 mil casos – e, assim, ultrapassavam o número combinado de infetados dos outros quatro países que com ele dividiam o top-5 de países com mais casos: Espanha, Itália, França e Alemanha.

Chegado ao final de abril, os EUA já ultrapassaram o milhão de infetados e têm agora quase tantos casos que os seis países seguintes juntos: Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha, França e Turquia. Ao mesmo tempo, o planalto de Portugal chegou e o país, com mais de 25 mil casos da Covid-19, é agora o 18.º país do mundo com mais casos.





Entre os 20 com mais infetados pela Covid-19, mais de metade (onze) pertencem à Europa, com dois a situarem-se na América do Norte (EUA e Canadá) e três na América do Sul (Brasil, Peru e Equador). A Ásia, continente de origem da Covid-19, tem quatro países entre os 20 com mais infetados: Irão, China, Índia e Arábia Saudita. A China, epicentro inicial da doença, é agora o 11.º país com mais casos do vírus e apenas registou quatro mil casos nos últimos dois meses, contra os 80 mil nos dois anteriores.

No último mês, os países que mais dispararam no número de casos foram Reino Unido, Turquia, Rússia e Brasil, todos eles com mais de 50 mil casos neste momento. No início de abril, nenhum deles tinha mais de 20 mil.

O país com mais mortes pela Covid-19 é, neste momento, os EUA, com mais de 60 mil vítimas mortais – mais de 23 mil no estado de Nova Iorque, o mais afetado. Existem ainda quatro países europeus com mais de 20 mil mortos cada um: Itália, com quase 28 mil, Reino Unido com mais de 26 mil e Espanha e França, cada uma com mais de 24 mil óbitos.

Entre todos os 20 países com mais casos da Covid-19 no mundo, Portugal é dos que tem uma taxa de letalidade mais baixa para a doença. Atualmente, a estatística tem uma percentagem de 3,9% em Portugal, comparativamente à média mundial que é de 7,1%.

Os cenários mais graves de comparação entre infetados e mortes por Covid-19 são visíveis no Reino Unido, Bélgica e França, todos com taxas de mortalidade acima ou perto dos 15%. Itália, Holanda, Suécia e Espanha também apresentam taxas de letalidade superiores aos 10%. Os EUA, país com mais mortes por Covid-19, tem uma taxa de letalidade de 6%. Os únicos países com mais de 20 mil casos e abaixo de Portugal na taxa de letalidade – Equador, Índia, Peru e Arábia Saudita – são países com surtos recentes e, por isso, com pacientes em diferentes fases da doença.