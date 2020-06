Covid-19 já matou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus conheceu os seus primeiros casos a 31 de dezembro de 2019 e, desde então, já infetou quase 7 milhões de pessoas. Este sábado, o número de vítimas mortais em todo o mundo ultrapassou os 400 mil, de acordo com dados oficiais a partir da Universidade John Hopkins. Em Portugal, já morreram 1.474 pessoas devido ao novo coronavírus.

Os EUA são os líderes em vítimas mortais, recuperados e casos ativos de Covid-19, tendo mais do triplo de casos do vírus que o segundo país com mais infetados, o Brasil. Dos quase dois milhões de casos norte-americanos, 1,3 milhões continuam sem estar recuperados e mais de 100 mil terminaram em óbito.

Este valor de casos diagnosticados reflete apenas uma parte do número real de contaminações, já que alguns países testam apenas os casos considerados graves, outros utilizam os testes em prioridade para o rastreamento e muitos países pobres não têm capacidade para fazer esta despistagem.

Neste sábado foram registadas no mundo inteiro mais 4.295 mortes e 130.417 novos casos. O Brasil foi o país que teve mais vítimas mortais (1.005), seguido dos Estados Unidos (789) e México (625).

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 40.548 mortos, para 286.294 casos positivos, o Brasil com 35.930 mortos e 672.846 infetados, a Itália (33.846 mortos e 234.801 casos) e a França (29.111 e 190.052 infetados).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é a que lamenta o maior número de mortos em comparação com a sua população, com 83 mortes por 100 mil habitantes, seguido do Reino Unido (60), Espanha (58), Itália (56) e Suécia (46).

A China (excluindo os territórios de Macau e Hong Kong), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabiliza oficialmente 83.030 casos (três novos entre sexta-feira e sábado), incluindo 4.634 mortes (nenhum nas últimas 24 horas) e 78.329 recuperações.



Com Lusa