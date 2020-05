Os Estados Unidos são o país com maior número de casos e maior número de mortes por Covid-19, por larga margem. Neste momento, têm já mais de 1,2 milhões de casos do novo coronavírus e registam mais de 75 mil vítimas mortais. No entanto, se ajustarmos à sua população de mais de 300 milhões de pessoas, os EUA estão num cenário melhor que Itália e Espanha.

É por isso que nem sempre os números de casos e mortes nos dizem tudo. Portugal tem menos casos que os países grandes da Europa, como França, Alemanha ou Reino Unido, mas será que se verifica o mesmo comparando em proporção?

Mesmo comparando por milhão de habitantes, o número de casos da Covid-19 em Portugal é muito menor comparado com os países com maior número de infetados. Espanha é o país com mais casos por milhão de habitantes: são mais de cinco mil, quase o dobro que o de Portugal, que apresenta pouco mais de 2.600 casos por milhão de habitantes. França é o país que mais se assemelha à nossa situação.

O mesmo se verifica em mortes por Covid-19, mas em maior escala. Apenas Alemanha e Rússia têm menos mortes por milhão de habitantes, e Espanha, o quarto país do mundo com mais mortes causadas pelo novo coronavírus - mais de 26 mil - tem cinco vezes mais mortes por milhão de habitantes que Portugal.

Mas, no que toca a testes de despiste à Covid-19, Portugal supera todos os países com maior número de casos e mortes: são cerca de 49 mil testes por milhão de habitante, quase o dobro dos EUA, líder nos testes realizados no total, e mais do dobro de Reino Unido e França.

E como se compara Portugal com os outros países da Europa com a mesma população?

A comparação entre os países com mais casos e mais mortes é ingrata: se olharmos para ela em termos totais, o número de Portugal vai parecer sempre pequeno. Mas, mesmo comparando por milhão de habitantes, a estatística de casos ou mortes está dependente da densidade populacional e da zona afetada em cada país.

Por isso, o melhor é comparar Portugal com países da Europa com números aproximados aos cerca de 10 milhões de habitantes: Bélgica, República Checa, Grécia, Suécia, Hungria, Bielorrússia e Áustria.

Destes, apenas a Bélgica tem mais de 50 mil casos. Portugal e Suécia ultrapassaram ou estão perto dos 25 mil. Bielorrússia tem já mais de 20 mil e Áustria tem mais de 15 mil, enquanto os restantes têm menos de 10 mil: República Checa tem cerca de oito mil, Hungria e Grécia têm três mil ou menos.

Quanto a mortes, a Bélgica supera em larga escala os restantes, com mais de oito mil vítimas. A Suécia tem já três mil óbitos, enquanto Portugal ultrapassou as mil mortes na passada semana e Áustria tem pouco mais de 600 vítimas mortais. República Checa, Hungria, Grécia e Bielorrússia estão, todos eles, abaixo das 400 mortes.

No que toca à taxa de letalidade, que compara o número de mortos com o número de infetados de cada país, Portugal, com 4,1%, está apenas acima de Áustria, República Checa e Bielorrússia. Com uma taxa de letalidade superior à média mundial, de 6,9%, e da europeia, que é de 9,5%, estão Bélgica, Suécia e Hungria, todas com uma percentagem igual ou superior aos 12%. Bélgica é, inclusive, dos países com maior taxa de letalidade no mundo, com 16,4% dos seus infetados a terem morrido.

Comparando todos estes países, Portugal é o 2.º com mais casos por milhão de habitantes (2.653), mas apenas o 6.º com mais recuperados (apenas 236 por milhão de habitantes) e o 3.º com mais mortes (108 por mihão de habitantes), mas muito atrás de Suécia e Bélgica.

No entanto, comparado com todos estes países, Portugal é líder nos testes, com quase 5.000 por 100 mil habitantes, mais do triplo dos testes realizados na Suécia, na Hungria ou na Grécia. Aliás, no país nórdico e na Bélgica, dois dos países com maior taxa de letalidade da Covid-19 no mundo, existem muitos mais casos detetados que testes realizados.



A Áustria é um dos poucos países em que acontece um fenómeno interessante: 88% dos seus infetados (quase 14 mil dos seus 15.673 doentes com Covid-19) estão recuperados.









Nota: os dados referentes a este artigo são com base nas estatísticas dos países até a esta quinta-feira, dia 8 de maio.