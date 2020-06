Covid-19 já fez mais de 500 mil mortos em todo o mundo

O número de mortes por Covid-19 chegou este domingo ao meio milhão, de acordo com uma contagem realizada pela Universidade de John Hopkins, nos EUA. O número surge numa altura em que o novo coronavírus parece estar a ressurgir em alguns dos países pelos quais a doença passou primeiro, enquanto soma recordes de infeções nos últimos dias em vários países. São agora mais de 10 milhões os casos confirmados em todo o mundo.

A doença respiratória é particularmente fatal em idosos, com os EUA a somarem 25% de todas as vítimas mortais da Covid-19 até ao momento – foram mais de 125 mil. Brasil, Reino Unido e Itália são os países seguintes com mais mortes, numa lista em que México e Índia têm somado números alarmantes nos últimos dias.

Os EUA e a Europa foram os locais onde o novo coronavírus atacou no início. Itália e Espanha chegaram as ser os países com mais mortes registadas, mas o seu ritmo de mortes diárias está já abaixo das 50 por dia.

Em vez disso, existem agora nove países no mundo que registaram, pelo menos, 100 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas: México, Brasil, Índia, EUA, Peru, Colômbia, Chile, Irão e Rússia.

A primeira morte por covid-19 foi registada a 9 de janeiro, um cidadão chinês de Wuhan que era um cliente habitual do mercado de animais vivos onde se crê que tenha tido origem a propagação do vírus.

Em apenas cinco meses e meio, a doença já fez mais de 500 mil vítimas e infetou mais de 10 milhões de pessoas. Este meio milhão de pessoas é um número semelhante ao de vítimas anuais da malária, uma das doenças infeciosas mais mortais do mundo.

A média de mortes por Covid-19 é agora de 78 mil por mês, superior às 64 mil mortes relacionadas com a SIDA e às 36 mil mortes por malária, de acordo com números da OMS de 2018.



Em Portugal, foram registadas este domingo três mortes por Covid-19. Só neste mês de junho, foram registadas 154 mortes, fazendo deste mês o menos mortal até ao momento. Das 1.564 vítimas mortais do novo coronavírus no país, 160 foram registadas em março, 829 em abril e 421 em maio. A primeira morte por covid-19 no país foi anunciada a 15 de março e registada no boletim epidemiológico do dia seguinte.



Mais de metade das mortes por Covid-19 em Portugal foram registadas no Norte, até esta semana a região mais afetada pelo vírus no país. Foram 816 as mortes causadas pelo novo coronavírus no Norte, enquanto foram registadas 465 vítimas em Lisboa e Vale do Tejo, 248 vítimas no Centro, 15 óbitos no Algarve e nos Açores e 5 no Alentejo. A Madeira foi a única região portuguesa onde não foram registadas mortes por covid-19.



Das 154 mortes no mês de junho, mais de 70% foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm verificado um grande aumento de casos.