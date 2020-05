Pandemia da Covid-19 já chegou a mais de 5 milhões em todo o mundo

Já foram confirmados mais de cinco milhões de casos da Covid-19 em todo o mundo, segundo dados da Universidade John Hopkins. Ao mesmo tempo, o mundo contabiliza também mais de 328 mil mortes causadas pela doença e 1,9 milhões de recuperados – cerca de 6,6% e 38% de todos os casos, respetivamente.

Os EUA continuam a ser, desde o final de março, o país com mais casos do novo coronavírus. São já mais de 1,5 milhões – cerca de 30% dos infetados de todo o mundo. Ao mesmo tempo, o país é também a nação com mais vítimas mortais causadas pela Covid-19, com mais de 93 mil óbitos.

Veja a evolução da pandemia desde os primeiros casos observados na China durante o mês de janeiro.

Portugal foi, até meados de abril, um dos 15 países com maior número de casos da Covid-19 mas, neste momento, está já fora dos top-25. São mais de 29 mil os infetados no país, que conta com 1.263 mortes.

Se no mês passado, os EUA mostravam uma concentração de casos abismal – chegando até a superar o valor combinado de casos dos seis países seguintes na lista - neste mês de maio, o surto tem evoluído com maior intensidade em países como Rússia, Brasil e Índia.

O país liderado por Vladimir Putin entrou para o top-10 dos países com mais infetados apenas a 19 de abril mas, no espaço de um mês, sextuplicou os seus casos e tem agora mais de 300 mil.

O Brasil superou os números de Portugal a 7 de abril mas tem neste momento nove vezes mais casos – cerca de 270 mil. Também a Índia superou já os 100 mil casos mas, no início do mês de maio, não era sequer um dos 15 países com mais infetados no mundo.

Na Europa, o país com mais casos passou a ser o Reino Unido, com quase 250 mil casos, seguido de perto por Espanha e Itália. Os britânicos são também o país europeu com mais mortes – mais de 35 mil, tendo ultrapassado Itália, que tem 32 mil. Espanha e França têm cerca de 28 mil vítimas mortais.