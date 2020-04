Até julho o Reino Unido já saberá se a vacina para a covid-19 que está a produzir será eficaz ou não, anunciou a gigante da indústria farmacêutica AstraZeneca, esta quinta-feira.A AstraZeneca aliou-se à Universidade de Oxford para ajudar a desenvolver e distribuir a vacina que está a ser desenvolvida por aquela instituição. A farmacêutica disponibilizou-se para se responsabilizar pela produção mundial da vacina que já está na primeira fase de ensaios clínicos.Pascal Soriot da AstraZeneca disse esta quinta-feira à BBC que a empresa deverá saber até julho se a vacina a ser produzida será eficaz no combate à pandemia e que os resultados preliminares podem estar já disponíveis em maio.Estão neste momento a ser desenvolvidas 89 vacinas para o novo coronavírus, de acorodo com a Organziação Mundial de Saúde. Os especialistas afirmam que uma vacina pode demorar entre um ano e 18 meses a ser considerada segura para ser distribuída.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.Os Estados Unidos são o país com mais mortos (60.999) e mais casos de infeção confirmados (mais de um milhão).