Costa: “A mensagem continua a ser fique em casa

António Costa não quer que o calendário de desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros possa ser visto como um retorno à normalidade e garante que o mais certo é que, mesmo que tudo corra bem no verão, haja um novo surto de covid-19 no outono.

"A mensagem continua a ser fique em casa", afirmou o primeiro-ministro, numa entrevista à RTP na qual voltou a sublinhar que todos os levantamentos de restrições serão avaliados de 15 em 15 dias e há sempre a possibilidade de voltar atrás.

"Não regressámos à normalidade. E não vamos regressar à normalidade até haver uma vacina ou um tratamento", vincou o governante, admitindo que isso possa demorar no mínimo um ano.

"O vírus está aqui e vai continuar aqui", afirmou, admitindo "a dúvida permanente" de quem tem de tomar decisões sobre "uma realidade que é nova" e que contém muitas incógnitas.

Um verão normal é para já algo que está fora do horizonte. Mas o primeiro-ministro diz que "há-de haver forma de ir à praia".

"Para irmos à praia, vamos ter de ter as cautelas necessárias", disse Costa, sem querer revelar que medidas poderão ser tomadas.

"Vai ser um dos problemas mais difíceis de resolver", admitiu explicando que as medidas estão a ser estudadas em conjunto com os autarcas, mas recusando avançar se haverá por exemplo uma lotação máxima para as áreas balneares.

António Costa diz que a maior liberdade que se vai viver após o fim do Estado de Emergência vai obrigar a maior responsabilidade. E que isso passa por usar máscara em locais como transportes públicos, escolas, lojas ou outros espaços fechados com muita gente.

"Pessoalmente ando com uma máscara no bolso e uso quando estou num espaço fechado com muitas pessoas", confessou.

O que António Costa acha é que a estratégia de atingir a imunidade de grupo ao não impor o confinamento social, à semelhança do que fez a Suécia, não seria nunca o caminho para Portugal. "Em Portugal essa estratégia não seria socialmente aceitável", argumentou, lembrando que "o sentimento de auto-proteção foi a primeira reação" ainda antes de o Estado declarar o Estado de Emergência.

Costa também afastou a ideia de o Estado se envolver no desenvolvimento de aplicações que possam servir para rastrear os contactos de quem está infetado com o novo coronavírus.

"Esse debate tem sido muito interessante", começou por dizer sobre o tema, defendendo que a discussão sobre essas ferramentas tecnológicas "tem permitido que elas se possam desenvolver sem qualquer intervenção do Estado".

António Costa lembrou que descarregar e usar essas aplicações "é um ato voluntário" e defendeu que o facto de não permitirem a georeferenciação e respeitarem o anonimato oferece algumas garantias.

"Outros modelos que requerem a intervenção do Estado podem levantar outros problemas constitucionais", reconheceu.