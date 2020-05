Pandemia da Covid-19 já infetou mais de quatro milhões de pessoas

O número de infetados pela pandemia da Covid-19 chegou este sábado ao número redondo de quatro milhões, segundo dados da Universidade John Hopkins. Ao mesmo tempo, são já mais de 276 mil as vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus. Em Portugal, o número de infetados é superior a 27 mil e já morreram mais de 1.100 pessoas.

O país com maior número de casos continua a ser os EUA, com mais de 1,3 milhões – cerca de 32,8% de todos os casos confirmados até ao momento. Liderados por Donald Trump, os norte-americanos são também a nação com maior número de mortes causadas pela Covid-19, com mais de 78 mil óbitos. Veja a evolução da pandemia desde os primeiros casos observados na China durante o mês de janeiro.

Por comparação, os EUA têm neste momento um maior número de casos que o combinar dos seis países seguintes com mais infetados: Espanha, Itália, Reino Unido, Rússia, França e Alemanha – que, no geral, somam cerca de 1,2 milhões de casos e, em particular, têm entre 171 e 223 mil infetados.

Na Europa, o país com mais casos é ainda a Espanha, com esses mesmos quase 223 mil infetados, mas seguida de perto por Itália e Reino Unido. Os britânicos são, no entanto, o país europeu com mais mortes – mais de 31 mil, tendo ultrapassado Itália, que tem 30 mil, esta semana. Espanha e França têm ambas cerca de 26 mil vítimas mortais.

Durante esta semana, deixou de estar entre os 20 países mundiais com mais casos do novo coronavírus, tendo sido ultrapassado por Arábia Saudita, México e Equador.

Registo também para Rússia e Brasil que, desde o início do mês de maio, quase duplicaram o seu número de casos – assim como Peru e Índia, que entraram agora para o top-15 de países com mais casos de coronavírus.