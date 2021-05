União Europeia reabre fronteiras a turistas completamente vacinados

Os países da União Europeia decidiram esta quarta-feira aliviar as restrições de voo impostas a turistas de países fora da UE devido à pandemia da covid-19, em antecipação à temporada turística do verão, adiantaram duas fontes europeias à Reuters.







Embaixadores de 27 países da União Europeia - entre eles Portugal - aprovaram a proposta de 3 de maio da Comissão Europeia para o alívio dos critérios que determinam quais são os países "seguros" e para deixar entrar no espaço europeu os turistas que já tenham completado a vacinação.A nova lista de critérios deverá ser publicada e entrar em vigor no final desta semana ou no início da próxima, com o Reino Unido, por exemplo, a encaixar nos critérios do Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças. Portugal tinha levantado na segunda-feira uma proibição de voos de passageiros provenientes do Reino Unido que durou quatro meses.Um dos países que fica de fora ainda são os Estados Unidos da América, embora norte-americanos vacinados possam viajar.Segundo as atuais restrições, apenas pessoas de sete países - incluindo Austrália, Israel e Singapura - podem entrar no espaço europeu de férias, independentemente se já completaram a vacinação.A proibição prende-se com um limite de 25 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes nas duas semanas anteriores ao voo no país em causa, com a Comissão a propor aumentar o limite para 100 novos casos por 100 mil pessoas a 14 dias e os embaixadores a optarem por um limite de incidência de 75.Para que pessoas já vacinadas tenham acesso à União Europeia, terão de ter recebido uma vacina aprovada pela União Europeia - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson -, excluindo assim as vacinas chinesas e russas.