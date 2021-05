Trump Organization alvo de inquérito penal

A Trump Organization, a empresa do ex-Presidente norte-americano Donald Trump, é alvo de um inquérito penal, anunciou na terça-feira a procuradora do estado de Nova Iorque.







REUTERS/Joe Skipper

"Informámos a Trump Organization que o nosso inquérito a esta empresa já não é apenas de natureza civil", disse um porta-voz da procuradora Letitia James, em comunicado."Investigamos agora ativamente a Trump Organization em matéria penal, juntamente com o procurador de Manhattan", acrescentou.O grupo inclui centenas de empresas ligadas a Donald Trump ou aos seus próximos, incluindo hotéis, empresas imobiliárias e campos de golfe.De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o procurador de Manhattan, o democrata Cyrus Vance, iniciou uma investigação em 2018 que inicialmente se centrou nos pagamentos feitos antes das eleições presidenciais de 2016 a duas supostas amantes do multimilionário republicano, e se expandiu para incluir alegações de fraude fiscal, fraude de seguros ou fraude bancária.Esta investigação está a ser conduzida de forma confidencial perante um grande júri.Em fevereiro, o procurador Cyrus Vance obteve as declarações fiscais de Donald Trump nos últimos oito anos, bem como as da Trump Organization, após uma longa batalha judicial.Donald Trump, que deixou a Casa Branca em janeiro, nega qualquer ato ilícito e chamou à investigação "a continuação da maior caça às bruxas política da história do país".