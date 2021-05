Portugal é o terceiro país da UE onde mais pessoas nunca usaram a Internet

Portugal é o 3.º país da União Europeia onde mais idosos nunca usaram a Internet. De acordo com um estudo do Eurostat, apenas 82% dos portugueses de todas as idades alguma vez usaram a Internet e apenas 44% da faixa etária mais velha em estudo - dos 65 aos 74 anos - o fizeram. Entre países da UE, apenas Grécia e Bulgária registam percentagens de população mais baixa, provando que o uso da Internet não é habitual entre os mais velhos.