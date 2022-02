“Estou emocionado com a reação dos portugueses”

"Claro que o envolvimento do Estado, o facto de o primeiro-ministro António Costa dizer que os ucranianos são bem-vindos, é bom, deixa-me mais descansado, mas o mais importante é a mobilização da sociedade civil", diz à SÁBADO Francisco de Abreu Duarte, advogado de 28 anos neste momento a passar uma temporada em São Francisco, no âmbito do seu doutoramento em Direito da Tecnologia.



A ideia de criar o ukraine-portugal.info/, um site com toda a informação sobre ajudas a refugiados ucranianos que queiram vir para Portugal – de vistos e acompanhamento judicial a alojamentos – veio de um caso específico, uma história pessoal.



"Tive um colega ucraniano durante três meses, um editor de vídeo que se tornou um amigo, um miúdo de 22 anos. Quando começou a ameaça russa, falei com ele e até desvalorizou. Dizia que era tudo bluff do Putin e que não ia acontecer nada. Até que aconteceu a invasão. Tentei falar com ele e não respondeu. Durante três dias", conta.