Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Mundo

Ucrânia: Reino Unido anuncia sanções contra Rússia e mais ajuda financeira a Kiev

Lusa 10:35
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de fevereiro
As mais lidas

As medidas visam o setor energético russo, bem como redes internacionais de comércio ilícito de crude e empresas fornecedoras de equipamentos militares ao exército russo.

O Governo britânico anunciou esta terça-feira quase 300 novas sanções contra a Rússia e mais ajuda financeira, num esforço para intensificar a pressão sobre o regime de Vladimir Putin, que iniciou a guerra há quatro anos.

Ministra anuncia novas sanções do Reino Unido contra a Rússia e apoio financeiro à Ucrânia
Ministra anuncia novas sanções do Reino Unido contra a Rússia e apoio financeiro à Ucrânia Sebastian Christoph Gollnow/picture-alliance/dpa/AP Images

As medidas visam o setor energético russo, bem como redes internacionais de comércio ilícito de crude e empresas fornecedoras de equipamentos militares ao exército russo, nomeadamente a empresa PJSC Transneft, responsável pelo transporte de mais de 80% das exportações de petróleo.

O Reino Unido sancionou também 48 navios petroleiros e 175 empresas ligadas à rede "2Rivers", uma das maiores operadoras da chamada "frota sombra" de Moscovo.

Segundo Londres, estas novas restrições enquadram-se num esforço coordenado com aliados internacionais e já privaram o Kremlin de mais de 450 mil milhões de dólares (382 mil milhões de euros) desde o início da guerra, o equivalente a dois anos de financiamento do esforço militar russo.

As receitas petrolíferas russas estão agora no nível mais baixo desde 2020. Com estas medidas, o número total de pessoas, empresas e embarcações sancionadas pelo Reino Unido ao abrigo do regime de sanções contra a Rússia ultrapassa agora as três mil.

"O Reino Unido tomou hoje medidas decisivas para dificultar os fluxos financeiros e as cadeias de abastecimento que alimentam a agressão russa", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, que prometeu que o Reino Unido vai "continuar ao lado do povo ucraniano até alcançar uma paz justa e duradoura".

O pacote anunciado inclui ainda sanções contra nove bancos russos, três empresas do setor da energia nuclear e seis operadores de gás natural liquefeito, entre os quais os terminais de Portovaya e Vysotsk.

O anúncio do pacote foi feito para coincidir com a visita de Cooper a Kiev no quarto aniversário da invasão militar russa, onde revelou igualmente um novo apoio de 30 milhões de libras (cerca de 34 milhões de euros) de apoio militar, humanitário e à reconstrução

Desde 2022, o apoio britânico total à Ucrânia ascende a 21,8 mil milhões de libras (25 mil milhões de euros).

A nova ajuda militar e humanitária corresponde a 20 milhões de libras (23 milhões de euros) para reparações de infraestruturas energéticas, 5,7 milhões de libras (6,5 milhões de euros) para assistência humanitária a civis nas zonas de combate, o restante vai financiar programas de mentoria médica e treino de pilotos de helicóptero ucranianos no Reino Unido.

Em Londres, o ministro da Defesa, John Healey, destacou que "a determinação do Reino Unido é mais forte do que nunca" e que 2026 deve ser "o ano em que esta guerra brutal vai chegar ao fim".

O primeiro-ministro Keir Starmer, que lidera hoje uma reunião da chamada "Coligação da Boa Vontade", formada por aliados de Kiev, com o presidente francês Emmanuel Macron, sublinhou que "a segurança do Reino Unido começa na Ucrânia" e garantiu que o país "apoiará Kiev durante o tempo que for necessário".

Artigos Relacionados
Tópicos Milhões Reino Unido Kiev Rússia Ucrânia Yvette Cooper Keir Starmer Emmanuel Macron Vladimir Putin John Healey Transneft 2Rivers Kremlin
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ucrânia: Reino Unido anuncia sanções contra Rússia e mais ajuda financeira a Kiev