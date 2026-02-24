Ucrânia: Reino Unido anuncia sanções contra Rússia e mais ajuda financeira a Kiev

As medidas visam o setor energético russo, bem como redes internacionais de comércio ilícito de crude e empresas fornecedoras de equipamentos militares ao exército russo.

O Governo britânico anunciou esta terça-feira quase 300 novas sanções contra a Rússia e mais ajuda financeira, num esforço para intensificar a pressão sobre o regime de Vladimir Putin, que iniciou a guerra há quatro anos.



Ministra anuncia novas sanções do Reino Unido contra a Rússia e apoio financeiro à Ucrânia

As medidas visam o setor energético russo, bem como redes internacionais de comércio ilícito de crude e empresas fornecedoras de equipamentos militares ao exército russo, nomeadamente a empresa PJSC Transneft, responsável pelo transporte de mais de 80% das exportações de petróleo.

O Reino Unido sancionou também 48 navios petroleiros e 175 empresas ligadas à rede "2Rivers", uma das maiores operadoras da chamada "frota sombra" de Moscovo.

Segundo Londres, estas novas restrições enquadram-se num esforço coordenado com aliados internacionais e já privaram o Kremlin de mais de 450 mil milhões de dólares (382 mil milhões de euros) desde o início da guerra, o equivalente a dois anos de financiamento do esforço militar russo.

As receitas petrolíferas russas estão agora no nível mais baixo desde 2020. Com estas medidas, o número total de pessoas, empresas e embarcações sancionadas pelo Reino Unido ao abrigo do regime de sanções contra a Rússia ultrapassa agora as três mil.

"O Reino Unido tomou hoje medidas decisivas para dificultar os fluxos financeiros e as cadeias de abastecimento que alimentam a agressão russa", afirmou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Yvette Cooper, que prometeu que o Reino Unido vai "continuar ao lado do povo ucraniano até alcançar uma paz justa e duradoura".

O pacote anunciado inclui ainda sanções contra nove bancos russos, três empresas do setor da energia nuclear e seis operadores de gás natural liquefeito, entre os quais os terminais de Portovaya e Vysotsk.

O anúncio do pacote foi feito para coincidir com a visita de Cooper a Kiev no quarto aniversário da invasão militar russa, onde revelou igualmente um novo apoio de 30 milhões de libras (cerca de 34 milhões de euros) de apoio militar, humanitário e à reconstrução

Desde 2022, o apoio britânico total à Ucrânia ascende a 21,8 mil milhões de libras (25 mil milhões de euros).

A nova ajuda militar e humanitária corresponde a 20 milhões de libras (23 milhões de euros) para reparações de infraestruturas energéticas, 5,7 milhões de libras (6,5 milhões de euros) para assistência humanitária a civis nas zonas de combate, o restante vai financiar programas de mentoria médica e treino de pilotos de helicóptero ucranianos no Reino Unido.

Em Londres, o ministro da Defesa, John Healey, destacou que "a determinação do Reino Unido é mais forte do que nunca" e que 2026 deve ser "o ano em que esta guerra brutal vai chegar ao fim".

O primeiro-ministro Keir Starmer, que lidera hoje uma reunião da chamada "Coligação da Boa Vontade", formada por aliados de Kiev, com o presidente francês Emmanuel Macron, sublinhou que "a segurança do Reino Unido começa na Ucrânia" e garantiu que o país "apoiará Kiev durante o tempo que for necessário".