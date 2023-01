Moscovo reforça ofensiva para conquistar Soledar à Ucrânia

A Rússia continua a avançar no leste ucraniano, tendo como novo alvo a cidade de Soledar. O ministério da Defesa britânico refere mesmo que as tropas russas e o grupo Wagner "provavelmente controlam" a maior parte da pequena cidade, que é um ponto estratégico para lançar uma ofensiva contra outra cidade no leste ucraniano. Zelensky diz que os soldados continuam a resistir.