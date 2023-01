Dezenas de cadáveres encontrados debaixo de pista de dança no México

Foi a cerca de hora e meia da Cidade do México que as autoridades do país descobriram aquilo que consideraram ser um verdadeiro "salão de horrores".







Redes Sociais / @FiscaliaEdomex

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em Tenango del Valle, num espaço dedicado a festas, encontravam-se escondidos dezenas de sacos no solo com supostos restos humanos.A criminalidade costuma ser recorrente no México porém, os contornos deste caso são reflexo de uma nova onda de violência.Foi na semana passada que, segundo nota o El País , depois de deter um grupo de nove criminosos a polícia mexicana descobriu o local. Pediu uma escavadora para demolir o chão do salão de festa e, quando os trabalhos foram concluídos, depararam-se com dezenas de sacos cheios de carne que aparentava ser humana.Já a imprensa local deu conta de que as autoridades contabilizaram 46 sacos mas não fazem ideia de quantos corpos poderão estar no seu interior. Agora, as dúvidas da polícia prendem-se com as motivações dos crimes e os autores do mesmo.A única pista que têm partiu da detenção do grupo de nove criminosos, onde se encontrava Jaime Luis, o líder do grupo mais conhecido como El Pozolero ou El 666. Este homem anteriormente já tinha usado um modus operandi idêntico, tendo participado no sequestro de uma mulher na região a quem foram arrancados pedaços dos dedos.