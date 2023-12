Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Ucrânia efetua frequentemente ataques na Crimeia, visando em particular as instalações militares russas.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Ucrânia: Kiev diz ter destruído navio russo no mar Negro

A Força Aérea ucraniana afirmou esta terça-feira ter destruído um navio de guerra russo no mar Negro, suspeito de transportar drones iranianos utilizados por Moscovo no conflito com Kiev.



REUTERS/Murad Sezer

"O grande navio de desembarque Novocherkassk" foi destruído por pilotos da força aérea, afirmou a força aérea na rede social Telegram.

"Diz-se que transportava Shaheds", drones explosivos iranianos muito utilizados pela Rússia contra a Ucrânia, acrescentou.

O exército não especificou o local do ataque, mas o comandante da força aérea, Mykola Olechtchuk, transmitiu um vídeo que mostrava uma explosão e chamas na base naval russa de Feodossia, situada no mar Negro, na Crimeia ocupada.

O chefe da "República da Crimeia", Sergei Aksionov, confirmou a ocorrência de um ataque em Feodossia.

"Foi realizado um ataque inimigo no setor de Feodossia. A zona portuária foi isolada", disse o funcionário russo no Telegram, garantindo que "a detonação parou" e que "o fogo foi contido".

Aksionov não especificou a natureza dos danos, mas sublinhou que "os habitantes de várias casas" tiveram de "ser retirados".

A Ucrânia efetua frequentemente ataques na Crimeia, visando em particular as instalações militares russas. Em abril de 2022, afundou o cruzador Moskva, o navio russo da frota do mar Negro.