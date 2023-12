Zelensky acusa Rússia de lançar um dos maiores ataques do ano durante a noite

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

A Rússia lançou cerca de 110 mísseis e ‘drones’ (aeronaves sem tripulação) contra alvos ucranianos durante a noite, num dos maiores ataques do género do ano, denunciou esta sexta-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.







REUTERS/Danylo Pavlov

Os ataques causaram pelo menos 10 mortos e dezenas de feridos, uma contagem que deverá piorar à medida que prosseguirem as operações de socorro, anunciaram as autoridades ucranianas.Um número desconhecido de pessoas ficaram soterradas sob escombros de edifícios atingidos durante os ataques, apesar de as autoridades ucranianas terem dito que a defesa aérea abateu a maior parte dos mísseis e ‘drones’.As forças russas utilizaram uma grande variedade de armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro, disse Zelensky, citado pela agência norte-americana AP.O porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yurii Ihnat, disse que a Rússia "aparentemente lançou tudo o que tinha" contra alvos em toda a Ucrânia.O ataque de cerca de 18 horas, que começou na quinta-feira e continuou durante a noite, atingiu seis cidades, incluindo a capital Kiev, e outras áreas do leste ao oeste da Ucrânia, segundo as autoridades.