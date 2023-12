Rússia acusa Kiev de lançar 13 mísseis sobre Belgorod

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O Ministério da Defesa russo anunciou este sábado que as unidades anti-aéreas do país destruíram 13 mísseis ucranianos que sobrevoaram o sul da região de Belgorod, na sexta-feira. Segundo o governador da região, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas.







Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via REUTERS

Este anúncio russo segue-se ao maior ataque do ano das forças de Moscovo contra a Ucrânia, que teve lugar na madrugada de sexta-feira e onde foram disparados centenas de mísseis e drones. Segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foram lançados sobre a Ucrânia 158 mísseis e drones. Tendo provocado 31 mortos civis e destruído edifícios e estruturas.Segundo o comunicado do mistério russo, as unidades da região de Belgorod, que fica junto à fronteira com a Ucrânia, conseguiram impedir "uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista", com 13 mísseis abatidos.Segundo o governador Vyacheslav Gladkov, um homem morreu quando a sua casa foi atingida e quatro pessoas foram tratadas por ferimentos. Dez casa civis terão ficado danificadas e o abastecimento de água da cidade ficou afetado.As forças armadas ucranianas partilharam um vídeo, na rede social Telegram, do que dizem ser o céu de Belgorod e onde se vê um edifício em chamas.Segundo o Ministério da Defesa russo, 32 drones foram abatidos durante a noite junto às regiões de Bryansk, Oryol, Kursk e Moscovo. Não existindo qualquer indicação de estragos ou população atingida. As forças russas indicaram ainda ter destruído um drone que se dirigia à península da Crimeia.