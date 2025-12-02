Encontro entre Putin e Witkoff terminou sem acordo sobre territórios ocupados

A presidência russa adiantou que o encontro para discutir o plano de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia, terminou ao fim de aproximadamente cinco horas.

O encontro entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado dos EUA, Steve Witkoff, foi produtivo mas "não foi alcançado qualquer acordo" sobre os territórios ocupados na Ucrânia, adiantou esta terça-feira o Kremlin.

"Ainda não foi escolhida nenhuma solução de compromisso (sobre os territórios), mas algumas propostas americanas podem ser discutidas", adiantou o conselheiro diplomático russo, Yuri Ushakov, em declarações aos jornalistas, incluindo a agência France-Presse (AFP).

Yuri Ushakov indicou que as negociações foram produtivas, mas que ainda há muito trabalho a fazer.

Numa mensagem na rede social X, o enviado russo para os assuntos económicos internacionais, Kirill Dmitriev, referiu apenas que o encontro foi "produtivo".

Witkoff chegou a Moscovo ao início do hoje, acompanhado por Jared Kushner, genro do Presidente norte-americano, Donald Trump, Jared Kushner.