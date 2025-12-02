Zelensky pede fim da guerra em vez de cessar-fogo temporário

Zelensky, que se reuniu com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, elogiou as medidas dos Estados Unidos para acabar com a guerra e alcançar uma paz “decente e digna”.

O Presidente ucraniano apelou esta terça-feira para o fim da guerra, em vez de apenas uma cessação temporária das hostilidades, no dia de conversações em Moscovo entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a Ucrânia.



Zelensky procura fim da guerra na Ucrânia, não cessar-fogo AP

“O nosso objetivo comum é pôr fim à guerra, não apenas obter uma pausa nos combates. É necessária uma paz digna”, declarou Zelensky em Dublin, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Zelensky, que se reuniu com o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, elogiou as medidas dos Estados Unidos para acabar com a guerra e alcançar uma paz “decente e digna”.

“Os Estados Unidos estão a tomar medidas sérias para pôr fim a esta guerra, de uma forma ou de outra”, declarou, também citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

“Estou certo de que a nossa tarefa comum, para todos na Europa, é realmente pôr fim a esta guerra”, acrescentou.

O Presidente russo, Vladimir Putin, vai discutir hoje o plano de paz para a Ucrânia do homólogo norte-americano, Donald Trump, com o enviado dos Estados Unidos Steve Witkoff.

Os Estados Unidos apresentaram há 10 dias um primeiro projeto de 28 pontos considerado muito favorável a Moscovo, redigido sem Kiev e os aliados europeus.

O plano, destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, foi alterado substancialmente após reuniões de Washington com ucranianos e europeus.

A proposta foi de novo trabalhada a nível bilateral no domingo, na Florida, entre delegações presididas pelo chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, e pelo negociador ucraniano Rustem Umerov.