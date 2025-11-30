Seis mortos carbonizados dentro de carro em Lisboa. Viatura despistou-se e pegou fogo

Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro

Seis pessoas foram encontradas mortas este domingo dentro de um carro queimado em Lisboa, junto à embaixada dos EUA. As vítimas mortais apresentam sinais de ter morrido carbonizadas dentro da viatura, que se encontra na Avenida das Forças Armadas.



O alerta foi dado às 03h40. O carro, da marca BMW, ter-se-á despistado e a seguir pegado fogo, matando os ocupantes. Não há indícios de que outros carros tenham estado envolvidos.

No local encontram-se elementos dos Sapadores Bombeiros de Lisboa a auxiliar a PSP e uma equipa de medicina legal na remoção dos corpos. O trânsito encontra-se condicionado, com uma via de circulação cortada no sentido Sete Rios.

No local estão pelo menos oito operacionais, apoiados por pelo menos seis viaturas.

