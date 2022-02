Ucrânia: a guerra é a anexação

Testar até que ponto é efetiva a unidade da NATO e dos aliados de Washington para impor sanções a Moscovo foi o propósito do aumento de ataques pontuais e localizados nas zonas ocupadas do Donbass, na fase mais complexa da operação de intimidação orquestrada pelo Kremlin.

Tratados de amizade e cooperação mútua entre a Rússia e as Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk irão salvaguardar a independência dos estados que Moscovo acaba de reconhecer, afirmou Vladimir Putin, após acusar Kiev de preparar nova "guerra relâmpago na Ucrânia Oriental".



A independência das repúblicas de maioria russa do Donbass é a única forma de fazer frente à "campanha de agressão anti-russa" levada a cabo por nacionalistas radicais ucranianos que se apossarem ilegalmente do poder num golpe de estado em 2014, adiantou o presidente russo.



Reiterando teses sobre a unidade histórica dos povos russos e ucranianos, Putin destacou o risco de alargamento da NATO com a participação da Ucrânia, que comparou com "uma faca apontada ao pescoço" da Rússia.