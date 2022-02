Putin ordena envio de 'forças de manutenção de paz' para a Ucrânia

Depois de reconhecer as duas regiões separatistas como independentes, Putin ordenou ao exército o envio de forças para o que chamou de uma operação de manutenção da paz na região.





O presidente russo deu ordens ao ministro da defesa para destacar tropas para Luhansk e Donetsk - as regiões separatistas pró-russas da Ucrânia - para "manter a paz", refere a Reuters. Não é claro o tamanho do destacamento de forças enviadas pela Rússia para a Ucrânia, quando irá atravessar a fronteira e qual será a sua missão exata.O reconhecimento de Putin das duas regiões surgiu depois de um discurso televisivo do presidente a que se seguiu a assinatura do reconhecimento da independência das duas regiões. Para tal estiveram em Moscovo os líderes pró-russos de Donetsk e de Luhansk. Foram assinados acordos de cooperação e amizade.Um gesto que já valeu da condenação do Ocidente e das Nações Unidas.Em risco pode estar agora a cimeira entre Putin e Biden que tinha sido acordada este fim de semana, em mais uma tentativa de resolver a crise entre a Rússia e a Ucrânia pela via diplomática.