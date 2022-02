Ucrânia: Fazer durar a guerra

«Desenvolver a ofensiva em todas as direções de acordo com o plano de operações» é a ordem do dia para todas as unidades anunciada esta tarde pelo representante do Ministério da Defesa de Moscovo, general Igor Konashenkov.

A recusa de Kiev em iniciar conversações foi a justificação apresentada neste sábado em que passou a ser proibida na Rússia a utilização de termos como «invasão», «ataque» ou «declaração de guerra» e a divulgação de informações sobre a «operação militar especial» que não provenham de fonte oficial.

Ante a «ofensiva», portanto, Zelenskii deixou Kiev e fugiu para Lviv, anunciava também hoje o presidente da Duma, a Câmara Baixa do parlamento russo, enquanto na capital sob ataque o chefe de estado ucraniano multiplicava os apelos à resistência.